Это домашнее удобрение из двух простых ингредиентов за 2 недели подготовит рассаду огурцов к пересадке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.04.2026 14:08 , Обновлено: 13.04.2026

Если вы рассчитываете этим летом есть свежие овощи со своего огорода, самое время готовиться в посеву семян огурцов. Многие сажают этот овощ прямо в грунт, но если высадить семена на рассаду, первый урожай можно будет получить на 3–4 недели раньше. А если рассаду ещё и подкормить эффективным домашним удобрением, растение по крепости не будет уступать товарищам, высаженным сразу в грунт. Всего два простых ингредиента помогут вам подготовить и укрепить рассаду к пересадке.

С огурцами многие огородники предпочитают не возиться так, как с помидорами, перцами или баклажанами, и высаживают их в числе последних - сразу в грунт, в подготовленные и уже достаточно прогретые грядки. Для этого придётся ждать, пока ночные температуры не будут держаться стабильно выше +10°С. В таком случае первого урожая молодых грунтовых огурчиков ждать придётся не раньше 40–60 дней после появления первых всходов.

Если же высадить семена огурцов на рассаду, срок ожидания можно сместить на 3–4 недели пораньше. Так что практичные хозяйки высаживают хотя бы пару-тройку огурчиков на рассаду, чтобы не ждать июля-августа, а наслаждаться свежим хрустящим огурчиком с собственной грядки или парника, когда цены на свежие овощи ещё кусаются.

Тем более, что в отличие от капризных перцев с баклажанами рассада огурцов особых хлопот, как правило не доставляет. Единственным минусом высадки огурцов на рассаду является то, что она, как правило, слабее растений, выращенных сразу в грунте. Но эту проблему легко решить правильной и своевременно закалкой рассады и хорошим удобрением. Причём для последнего не придётся бежать в магазин садоводов и оставлять там пол-зарплаты - всё необходимое будущим огурчикам есть у вас на кухне.

Как правильно ухаживать за рассадой огурцов?

Лучшее время для посева рассады огурцов — середина-конец апреля - высадка в грунт проводится, как правило, через 35-40 дней. Семена следует высаживать сразу в отдельные горшки, чтобы не повредить их корневую систему при последующей пересадке. Оптимальная глубина посева составляет приблизительно 2 см . Растения хорошо растут в плодородной, хорошо дренированной почве.

Рассаде огурцов необходимо обеспечить правильные условия для роста:

её нужно солнечное место,

температура воздуха должна оставаться в диапазоне 22-23°С,

умеренный полив – почва должна быть слегка влажной, но не мокрой.

Чем подкормить?

Чтобы рассада огурцов выросла крепкой, можно использовать домашнее удобрение. Простая домашняя смесь может поспособствовать развитию корневой системы растения и минимизировать риск заболеваний. Понадобится для неё всего два простых ингредиента с кухни: куркума и пищевая сода.

Приготовить домашнее укрепляющее удобрение несложно:

Добавьте чайную ложку куркумы и чайную ложку пищевой соды в банку.

Залейте 500 мл теплой воды.

Тщательно перемешайте и дайте настояться около 2 часов.

Разбавьте удобрение 3 литрами воды.

Этим удобрением огурцы можно поливать раз в две недели.

Ещё одним универсальны домашним средством, которое подходит, в принципе, любой рассаде, является обычное светлое пиво. От него, по словам специалистов, укрепляется корневая система, стебли самого растения, а листья - не желтеют. Всё дело в том, что с пиве помимо ускоряющих рост дрожжей содержится целый комплекс полезных веществ - фосфор, калий, магний, витамины и аминокислоты. Для укрепления рассады достаточно развести его с водой в пропорции 100 гр пива на литр воды.

Закаливание огурцов

Ну а следующим важнейшим этапом подготовки рассады огурцов является закаливание - её проводят уже перед высадкой на постоянное место. Она нужна для постепенной акклиматизации рассады к условиям открытого воздуха. Несоблюдение этого правила может привести к термическому шоку, что значительно замедлит рост растений.

Чтобы этого не допустить, за неделю до посадки в грунт рассаду нужно начать на несколько часов выносить на открытый воздух. Постепенно увеличивайте это время, пока рассада не будет готова к высадке в грунт.

Кстати, белорусские фермеры, для которых свежие овощи - это в первую очередь заработок, уже начали собирать первый урожай огурцов 2026 года.

Белорус показал первые огурцы 2026 года: «Вот такая красота»