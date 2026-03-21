Белорус показал первые огурцы 2026 года: «Вот такая красота»

🎥 Видео

Опубликовано: 21.03.2026 11:36 , Обновлено: 21.03.2026

Белорусский фермер из деревни Огородники Березовского района поделился видео с первым урожаем огурцов в 2026 году. По его словам, пока на продажу они ещё не пошли, так как им надо пару дней на созревание.

Однако те немногие, что он сорвал, выглядят вполне аппетитно: колючие, небольшие, крепкие.

Мужчина не скрывал радости и похвалился успехами в своей теплице: «В этом году огурцы получились у нас на четыре дня раньше. При учёте того, что высадка по сравнению с тем годом была ну в один день. В общем, вот такая красота! Да-да, первый огурец. Сейчас пойдём есть».

По словам фермера, уже 20 марта он сделал первую выборку первых созревших огурцов. Все они пойдут пока к нему на стол.

Его ролик собрал почти 15 тыс. лайков и более тысячи комментариев.

«Я за вас: я-то чего улыбаюсь!? У меня нет таких огурцов!!!» — прокомментировала одна из зрительниц.

«Я радуюсь, как будто у меня выросли огурцы. Молодцы, ребята. Здоровья и счастья вашей семье», — написала другая.