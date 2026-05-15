Эти три натуральных удобрения сделают клубнику сладкой как мёд. Просто полейте во время цветения

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Опубликовано: 15.05.2026 09:39 , Обновлено: 15.05.2026

В период цветения клубнике требуется больше сил и энергии и чтобы получить богатый урожай без подкормки не обойтись. Но вовсе не обязательно бежать за ними в магазин и вычитывать состав на покупных удобрениях в попытке выбрать максимально натуральный состав. На самом деле, все питательные вещества, которые укрепят кусты и сделают плоды крупнее, ароматнее и слаще, точно есть у вас под рукой. Некоторые вы в буквальном смысле выбрасываете в мусорное ведро, а можно пустить всё в ход - сэкономив и обеспечив клубничной грядке натуральную подкормку.

Почему натуральное удобрение для клубники полезнее?

Правильно и вовремя внесённое натуральное удобрение позволит вам получить обильный урожай сладких плодов без риска “перекормить” растение, ведь избыток удобрений - не менее вреден для клубники, чем их недостаток.

Органические удобрения, такие как компост, навоз, биогумус или растительная пульпа, постепенно высвобождают питательные вещества в почву, обеспечивая равномерное питание растений. Кроме того, такие природные удобрения дополнительно улучшают структуру и качество почвы, увеличивая содержание гумуса, повышая аэрацию и влагоудержание, что крайне важно для клубники с её неглубокой корневой системой.

Кроме того, натуральные удобрения укрепляют саму корневую систему и повышают устойчивость растений к болезням и стрессовым факторам окружающей среды, таким как засуха, жара или возвратные заморозки. Следует учесть, что при использовании органических удобрений клубника будет расти медленнее, но давать более стабильный урожай. В результате вы получите крупные ягоды с более выраженным, ярким, сладким вкусом, ароматом и плотностью плодов.

Натуральные удобрения обеспечивают растения не только каким-то одним компонентом, таким как азот, фосфор и калий, но и многочисленными микроэлементами, которые улучшают цвет, размер плодов и даже продлевают срок хранения ягоды после сбора урожая. Они являются экологичной и к тому же экономичной альтернативой минеральным удобрениям, поскольку не требуют высоких затрат.

Вы можете приготовить собственное натуральное удобрение для клубники из компонентов, которые точно есть у вас дома и в саду. Для этого достаточно освоить основы компостирования - и вы сможете пользоваться этим ценным удобрением совершенно бесплатно. В ходе может идти даже то, с чем обычно дачники активно борются весь сезон - вездесущие сорняки, а значит - извлекать из процесса двойную пользу.

Эффективные домашние кондиционеры для крупной, сладкой клубники

Самую простую подкормку для клубники можно приготовить из одного из трёх компонентов, которые наверняка с лёгкостью найдутся у вас дома или на участке - дрожжи, банановая кожура и крапиву. Их использование идеально соответствует идее безотходного хозяйства, поскольку вы используете то, что обычно оказывается в мусорном ведре. Таким образом, вы уменьшаете количество биологических отходов и одновременно извлекаете минералы и органические вещества, которые в противном случае были бы попросту выброшены.

Дрожжевая подкормка

Дрожжи в первую очередь стимулируют микробную жизнь в почве, тем самым улучшая усвояемость питательных веществ. Благодаря этому клубника быстрее восстанавливается после зимы и лучше цветет благодаря благоприятным почвенным условиям.

[inf]Однако использовать дрожжевое удобрение следует в качестве добавки, а не замены органического удобрения. [/inf]

Для приготовления удобрения:

Растворите 10 г свежих дрожжей в литре теплой воды.

Добавьте чайную ложку сахара и оставьте на 2-3 часа, чтобы дрожжи активировались.

Разведите полученную смесь в 10 литрах воды.

Полейте клубнику под корень, в предварительно политую почву.

Использовать такое удобрение можно периодически, но не более двух раз за сезон. Специалисты рекомендуют - в начале роста растения и во время цветения.

Настой из банановой кожуры

Банановая кожура богата калием, кальцием и магнием, поэтому она значительно способствует цветению и созреванию плодов.

Настой из банановой кожуры можно использовать начиная с этапа образования бутонов и цветения и вплоть до периода интенсивного плодоношения, примерно каждые 2-3 недели. С ней ваши клубники будут давать плотные, сладкие плоды.

[inf]Это питательное вещество лучше всего работает в сочетании с предварительной подкормкой компостом. [/inf]

Для приготовления питательного раствора:

Ссоберите кожуру 2-3 бананов и нарежьте её на более мелкие кусочки.

Залейте кожуру литром воды и оставьте в затенённом месте на 1-2 дня.

По истечении этого времени процедите жидкость и разбавьте её водой в соотношении примерно 1:1 перед поливом.

Крапивный навоз

Крапива богата азотом, калием, магнием и железом, поэтому удобрение их этого сорняка сильно стимулирует рост, укрепляет корневую систему и улучшает общее состояние клубники. Регулярное применение крапивы ранней весной, до цветения, делает растения более крепкими и лучше противостоящими стрессам.

Удобрение из крапивы легко приготовить:

Нарежьте свежую крапиву, поместите ее в ведро и залейте дождевой водой (старайтесь соблюдать соотношение 1:10).

Оставьте емкость открытой и дайте удобрению побродить около двух недель, ежедневно помешивая.

Перед использованием разведите его водой в соотношении 1:10.

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