Эти сорта голубики стоит посадить белорусам. Какая даёт до 9 кг с куста, а какая слаще мёда?

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Опубликовано: 16.04.2025 10:16 , Обновлено: 16.04.2025

Голубика привлекает внимание своими отличными питательными свойствами и приятным вкусом, что делает её популярной культурой среди садоводов. Но среди множества сортов выделяются наиболее неприхотливые и продуктивные варианты. Ознакомьтесь с лучшими сортами голубик, проверенными временем, которые порадуют вас богатым урожаем и отличными вкусовыми качествами. Большинство из них можно приобрести в любом садовом питомнике.

Польза голубики

Голубика является настоящим суперфудом благодаря своим многочисленным полезным свойствам для здоровья всех категорий населения — от взрослых до детей. Ягода, её листья и молодые побеги богаты биологически активными веществами, способствующими укреплению иммунитета, замедлению процессов старения организма и профилактике различных заболеваний.

Голубика представляет собой настоящий источник ценных нутриентов, включающих витамины, антиоксиданты-антоцианы, важные микроэлементы и полезную клетчатку.

Фото иллюстрационное

Согласно данным Национальных институтов здоровья США (NIH), самой полезной частью голубики является её кожура, так как именно в ней сосредоточено большинство антоцианов. Они защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами, предотвращают преждевременное старение клеток и снижают риск развития хронических заболеваний. Согласно данным Национальных институтов здоровья США (NIH), антоцианы улучшают состояние сосудов, укрепляют стенки капилляров, способствуют снижению риска атеросклероза и гипертонии.

Кроме того, голубика довольно низкокалорийная. В зависимости от сорта в 100 г этой ягоды от 37 до 57 ккал. Поэтому диетологи считают её отличным дополнением к диете для тех, кто следит за своим весом или стремится к потере лишних килограммов.

Требования по посадке голубики

Ряд ценных пищевых свойств и неоспоримые вкусовые качества голубики делают это растение популярным выбором как для выращивания как в саду, так и на террасах или балконах.

Чтобы быть уверенным в том, что посаженая голубика даст хороший урожай, нужно предварительно ознакомиться с имеющимися в продаже сортами. При выборе сорта голубики нужно учитывать следующие критерии:

устойчивость растения к изменяющимся погодным условиям, в том числе к резким колебаниям температур ранней весной;

урожайность — некоторые сорта отличаются высокой продуктивностью, однако другие сорта менее плодоносны, зато ягоды у них крупнее и вкуснее;

срок созревания ягод;

размер и качество плодов;

устойчивость к типичным заболеваниям голубики.

Самостоятельное выращивание голубики – это ещё и способ сэкономить, ведь ягоды, которые можно купить на рынках или в магазинах, стоят дорого.

Хотите начать выращивать голубику и наслаждаться вкусными и сладкими ягодами до середины осени?

Основными задачами, помимо выбора сорта, будет правильно выбрать место для растений и подготовить субстрат для посадки. Важно тщательно очистить его от сорняков, равномерно перекопать и разрыхлить верхний слой. Рассада голубики предварительно должна быть замочена перед посадкой в заранее подготовленные лунки.

Фото иллюстрационное

Для роста голубике необходим кислый субстрат. Посаженные в лунки кустики голубики желательно засыпать смесью торфа с молотой корой и компостированным навозом.

Сразу после посадки растения нужно полить и соблюдать регулярный полив в течение всего сезона.

Лучшие сорта голубики

Среди сортов голубики особенно выделяются Bluecrop (Блюкроп) и Chandler (Чендлер). Они привлекают к себе больше всего внимания, потому что Bluecrop отличается очень обильным плодоношением (6-9 кг ягод с куста), а Chandler славится своими огромными, сладкими и ароматными плодами.

Голубика BlueCrop/Фото иллюстрационное

Лучшими сортами голубики также считаются:

Darrow (Дарроу);

Draper (Драпер);

Duke (Дюк);

Osorno (Осорно);

Spartan (Спартан);

Toro (Торо);

Calypso (Калипсо).

Опытные садоводы также отмечают сорт «Патриот», устойчивый к морозам и болезням, а также позднеспелую «Аврору», которая плодоносит поздно, тем самым продлевая сезон вкусных плодов.

Если вы планируете выращивать фрукты в горшках в солнечном уголке своей террасы или балкона, лучшим решением для вас станет один из полувысоких сортов, таких как Алвар (Vaccinium Alvar), Поларис или Джорма. Многие садоводы также рекомендуют выбирать голубику Блюголд (Bluegold), которая отлично растёт в горшках.

К слову, на Yotube-канале для садоводов и огородников Procvetok с 2,7 млн подписчиками специалист разобрала подробнее преимущества и недостатки некоторых сортов голубики (Патриот, Дюк, Блю Кроп, Денис Блю, Блюэтта, Эллиот, Харди Блю).

Ранее Telegraf.news писал, что в апреле неплохо бы начать удобрять голубику. Для этого можно использовать натуральное средство, которое наверняка уже есть в вашем кухонном шкафу. Это обеспечит обильный и сочный урожай.

Начните поливать голубику в апреле этим раствором. Ягоды будете собирать вёдрами