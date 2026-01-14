Эти простые манипуляции с теплицей стоит провести всем дачникам - сэкономите на ремонте до 230 BYN

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Опубликовано: 14.01.2026 16:21 , Обновлено: 14.01.2026

Специалист по установке теплиц посоветовал дачникам, у которых на участке установлены теплицы из поликарбоната, потратить полчаса своего времени и выполнить пару простых манипуляций, которые уберегут их от ненужных (и весьма немалых) трат по весне. Заглянуть на дачный участок на "получасовое кардио" стоит после обильного снегопада.

Проблемы, понятное дело, могут возникнуть из-за самого снега. Некоторые предпочитают вообще не появляться на даче до весны, за что многих приходится расплачиваться в начале сезона - поликарбонат зачастую не выдерживает нагрузки и приходит в негодность. Многие производители, зная об этой проблеме, усиливают верх конструкции, чтобы условная крыша теплица попросту не обвалилась под тяжестью снега.

Однако, как отметил специалист, занимавшийся установкой и ремонтом теплиц не один год, многие забывают о сугробах, примыкающих к теплицам. Некоторые дачники специально не откапывают свои теплицы, ограничиваясь лишь чисткой крыши. Кто-то полагает, что так теплица не вымерзает, кто-то считает эту работу просто бесполезной и напрасной тратой сил.

Однако, по словам специалиста, именно боковые снежные намёты чаще всего становятся причиной того, что по весне теплица приходит в негодность, а зачастую и вовсе - причиной обрушения конструкции. Давление на конструкцию могут усиливать порывы ветра.

“Многие не учитывают, что снег давит сбоку на теплицу. Обычно он и складывает теплицы”, - пояснил мужчина.

По словам специалистов, чаще всего проблемы возникают у прямоугольных теплиц, без ската на крыше. Их обязательно стоит счищать после обильных снегопадов. А после очистки крыши стоит потратить ещё 20-30 минут, чтобы высвободить из снежного плена и стенки теплиц. Не обязательно вычищать весь участок - достаточно просто откинуть сугробы от теплицы, чтобы снизить давление на стенки.

В противном случае по весне придётся отдать немалую сумму. Даже если сама теплица выстоит, нижние листы поликарбоната может повести, нарушив герметичность конструкции или вовсе сломать под натиском снега. Замена одного листа, судя по расценкам в столичном регионе, обойдётся с учётом демонтажных работ не меньше чем в 90 рублей, а работы по замене поликарбоната на всей теплице обойдутся от 190 до 230 рублей, в зависимости от площади самой конструкции.