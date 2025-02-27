Чем подкормить голубику ранней весной? Раскрываем секрет щедрого урожая

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.02.2025 21:04 , Обновлено: 27.02.2025

Голубика — желанный гость на многих дачных участках. Этот кустарник славится не только вкусными и сочными ягодами, но и, при должном уходе, может стать настоящим украшением сада. Чтобы летом собирать урожай вёдрами, важно позаботиться о голубике ранней весной. Есть несколько простых, но эффективных способов подкормки.

Садоводы говорят, что голубика — растение капризное. И чтобы она хорошо плодоносила, нужно создать ей правильные условия.

Лучше всего высаживать её весной или осенью, выбирая солнечное место, защищённое от ветра. Если планируете посадить несколько кустов, соблюдайте расстояние между ними около 2 метров.

Самое главное — это почва. Голубика любит кислую почву (pH 3,8-4,8), богатую перегноем и не слишком плотную. И не забывайте регулярно поливать кусты, особенно если у вас на участке низкий уровень грунтовых вод. Лучшая вода для полива — дождевая, так как она имеет кислую среду.

Весенняя подкормка. Три простых способа

Первый способ : кислый компост. Смеем предположить, что это лучший друг для голубики! Приготовьте смесь из:

иголок,

коры,

веточек,

шишек хвойных деревьев.

Можно добавить остатки других растений, которые тоже любят кислую почву. Готовый компост рассыпьте вокруг куста слоем в несколько сантиметров.

Второй способ : подкормка из чёрствого хлеба. Этот способ не выглядит легче, но он тоже поможет подкислить почву.

Возьмите 1-1,5 кг чёрствого хлеба, покрошите его на мелкие кусочки.

Положите хлеб в большое ведро (10-12 л) и залейте водой.

Оставьте в тёплом месте на пару дней, не забывая регулярно перемешивать.

Когда смесь перебродит, процедите её через сито.

Полученной жидкостью поливайте голубику несколько раз за сезон.

Третий способ : подкормка с лимонной кислотой. Этот раствор не только помогает корням растения лучше усваивать питательные вещества, но и защищает куст от грибковых заболеваний.

Растворите 10 г лимонной кислоты (или 10 мл лимонного сока) в 10 литрах воды.

Тщательно перемешайте.

Поливайте только почву вокруг куста, стараясь не попадать на листья и цветы.

Используйте эти простые советы, и ваша голубика обязательно порадует вас богатым урожаем вкусных и полезных ягод.

Ранее журналисты Telegraf.news писали о том, что причина, по которой растения начинают чахнуть и быстрее вянут при обычном поливе во время отопительного сезона, не так очевидна.

Растения вянут во время отопительного сезона? Проблема вовсе не в сухом воздухе