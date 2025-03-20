Что делать с форзицией, чтобы она цвела долго и обильно? Эти правила нужно знать всем садоводам

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Опубликовано: 20.03.2025 17:39 , Обновлено: 20.03.2025

Форзиция – один из самых ранних цветущих кустарников. Уже в начале марта на его ветвях появляются многочисленные жёлтые, нежно пахнущие цветы. Рассказываем, как обеспечить форзицию необходимыми условиями для роста и цветения, когда проводить обрезку и как это сделать, чтобы растение красиво цвело.

Форзиция – характеристики и свойства

Форзиция (Forsythia Vahl) — род растений, включающий восемь видов, относящихся к семейству маслиновых. Родом растение из Азии (Китая), но сейчас широко распространено и на других континентах. Самые популярные виды у садоводов — форзиция промежуточная (Forsythia xintermedia) и форзиция висячая (Forsythia suspensa). Эти растения одними из первых зацветают ранней весной.

Фото иллюстрационное

Форзиция подходит как для маленьких, так и для больших садов. Растение можно использовать и для создания живых изгородей. Некоторые садоводы выращивают его в качестве домашнего дерева бонсай. Форзиция также прекрасно подходит для букетов.

Цветы форзиции содержат много ценных веществ, таких как сапонины, рутин, флавоноиды. Приготовленные из них настои обладают противовоспалительными, спазмолитическими и противоаллергическими свойствами. Экстракты форзиции также используются в антивозрастной косметике. Но важно знать, что для применения растения в терапевтических целях следует проконсультироваться с врачом.

Как долго цветёт форзиция?

Цветёт форзиция от 20 дней до месяца. По мере отцветания на веточках разворачиваются небольшие листочки и растение не теряет декоративного вида.

Фото иллюстрационное

Форзиция промежуточная представляет собой довольно высокий кустарник, достигающий в высоту 2-3 метров. Этот вид зацветает раньше всех — уже в марте на веточках распускаются многочисленные цветы. Цветёт форзиция промежуточная почти месяц, до апреля.

Висячая форзиция зацветает позже, в апреле, и цветёт не так обильно, как промежуточная форзиция.

Любопытно, что форзиция относится к медоносным растениям и привлекает к себе пчёл и бабочек.

Уход за форзицией

Это довольно неприхотливое растение, но для того, чтобы форзиция хорошо росла и пышно цвела, важно обеспечить ей правильный уход.

Посадка

Лучшее время для посадки форзиции – ранняя весна или начало осени. Сажают растение в яму диаметром примерно в два раза больше корневой системы. Перед посадкой нужно удалить все сухие и старые веточки. После посадки почву вокруг растения нужно слегка притоптать и обильно пролить водой.

Расположение

Форзиция предпочитает освещённые солнцем места. Она хорошо растёт во влажной, лёгкой и плодородной почве. Так как у растения поверхностная корневая система, стоит замульчировать почву под ним, чтобы сохранить влагу в земле. На сухих или песчаных почвах без достаточного полива листья растения будут быстро вянуть.

Место, где растёт форзиция, должно быть защищено от ветра.

Полив и подкормка

Форзицию следует регулярно поливать, особенно в период роста . Растение нуждается в удобрении, если растёт на бедных почвах. Ранней весной в почву под кустарником можно вносить удобрения с высоким содержанием фосфора, азота и калия. Можно использовать в качестве удобрения для форзиции нарезанную банановую кожуру. Она богата калием, фосфором, кальцием, кремниевой кислотой и серой, поэтому окажет хорошее влияние на обильное цветение форзиции.

Размножение

Проще всего форзиция размножается полуодревесневшими черенками. Они должны быть длиной 15-20 см. На черенках нужно оставить несколько листочков. Веточки для укоренения можно сразу посадить в стаканчики или небольшие горшочки с почвой и торфом и поставить в светлое место.

Обрезка форзиции

Один из самых важных этапов в уходе за форзицией является обрезка. Растения, которые долгое время не обрезались, растут неравномерно, оголяются снизу и выпускают цветы только на верхних частях побегов.

Обрезка старых растений омолаживает их и стимулирует к появлению молодых цветущих побегов.

Регулярная и правильно проведённая обрезка гарантирует обильное цветение каждый год.

Когда обрезать форзицию?

Распространенная ошибка в уходе за форзицией – обрезать в неподходящее время.

Цветы появляются на прошлогодних побегах, поэтому обрезать их следует сразу после цветения, но до того, как распускаются листья, что обычно приходится на рубеж апреля и мая. Обрезка в более поздние сроки, например, летом, приведёт к тому, что растение будет плохо цвести или вообще не зацветёт следующей весной.

Эту процедуру не стоит проводить ранней весной – обрезка форзиции перед цветением лишает растение всей его прелести, так будут удалены все бутоны.

Однако из этого правила есть исключения:

Если вы выращиваете живую изгородь из форзиции и хотите, чтобы цветов было меньше.

Проводите прореживающую обрезку форзиции – эту процедуру выполняют один раз в несколько лет, непосредственно перед цветением. Она заключается в удалении старых, чрезмерно загущённых, перекрещивающихся или очень толстых побегов.

Также разрешается проводить омолаживающую обработку перед цветением в случае со старыми и сильно запущенными экземплярами.

Фото иллюстрационное

Для обрезки форзиции используют секаторы. Убедитесь, что инструменты, которые вы используете, чистые и острые. Тупые лезвия будут раздавливать ветки и оставлять рваные раны, которые трудно заживают. Также следует помнить о защите больших ран садовой мазью после обрезки, которая защитит растения от нападения вредителей или болезней.

Как правильно обрезать форзицию?

Короткие побеги укорачивают примерно на 1/3 их длины, а более длинные – до половины. Срез делают чуть выше молодой почки, на расстоянии около 5 мм, под углом. На побегах нужно оставить 2-3 почки.

Также хорошей идеей будет проредить слишком загущённую корону. Не забывайте удалять повреждённые и заражённые вредителями побеги.

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