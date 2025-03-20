Что делать, если рассада вытянулась? Эко-огородник рассказала, как вернуть сеянцы в нормальный рост

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Опубликовано: 20.03.2025 09:36 , Обновлено: 20.03.2025

Для любителей огородных дел март — ответственный период, ведь именно в этом месяце многие начинают заниматься посевом рассады помидоров, перцев и других культур. Желая получить крепкие сеянцы, огородники старательно подбирают семена, находят лучший субстрат и стремятся обеспечить растениям наилучшие условия. Однако иногда, невзирая на старания, качество рассады не радует. Одна из самых частых причин — слишком вытянувшиеся сеянцы. Журналистка Telegraf.news поговорила с эко-огородницей Вероникой Васильевой и узнала, как исправить проблему.

Для каждого огородника здоровая и красивая рассада - предмет отдельной гордости. Однако, даже если сеянцы помидоров или перцев получились слишком длинными, это не повод огорчаться. Есть простой и безопасный способ исправить ситуацию.

Отчего рассада вытягивается и почему это плохо?

[info_b]Вероника Васильева - ландшафтный дизайнер, увлечённый садовод и эко-огородник. Ведёт блог, посвящённый ландшафтному дизайну и огороду без химии в Instagram.

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Каждый, кто занимается выращиванием рассады собственноручно, знает, что вытянувшаяся рассада — это всегда проблема. Такие растения, как правило, слабые и хрупкие. Они тяжело переживают последующую пикировку и пересадку в грунт, поскольку легко травмируются.

Более того, вытянувшиеся растения более подвержены заболеваниям, хуже приживаются и плохо переносят ветреную погоду и дожди.

Длинный список недостатков отягощается ещё и тем фактом, что такие растения впоследствии требуют к себе больше внимания. Каждое из них нуждается в опоре и подвязке для того, чтобы оставаться жизнеспособным. При этом такая забота не окупится обилием плодов. Урожайность с них слабее, а сам период плодоношения наступает позже.

Причины, по которым рассада становится чересчур длинной, понятны не всегда, но, как отметила эксперт, зачастую их всего две.

“Главная причина вытягивания рассады — это тепло выше 20 градусов Цельсия и недостаток солнца. Если вы выращиваете рассаду не на подоконнике, то наверняка заметите, как она вытягивается по направлению к свету ещё больше”, — объяснила Вероника Васильева.

На этапе обнаружения этой проблемы многие огородники стремятся прибегнуть к различным хитростям и трюкам для её решения. Однако не все они одинаково эффективны и приводят к желаемому результату.

Что делать, если рассада вытянулась?

Как отметила эксперт, существует по меньшей мере четыре способа решения проблемы вытянувшейся рассады.

Первый способ предполагает использование химических опрыскиваний и поливов для замедления интенсивного роста рассады. По словам Васильевой, такой метод лучше не использовать, и не только потому, что он неэкологичный.

“Это не остановит рассаду, а только нарушит её структуру и развитие”, - сказала эксперт.

Ещё одним методом борьбы с вытянувшейся рассадой является пикировка рассады с последующим укоренением.

“Такой способ достаточно трудозатратный, и при этом велик риск, что рассада после процедуры не приживётся. Я бы его тоже не советовала”, - добавила Вероника Васильева.

Некоторые огородники также практикуют прищипывание рассады . Этот метод предполагает отщипывание верхушки сеянца и его укоренение в грунт по принципу черенка. Однако, как и предыдущий способ, этот метод несёт риск гибели рассады.

Четвёртый способ, по мнению Вероники Васильевой, наиболее удачный, поскольку прост в исполнении и не несёт рисков, связанных с гибелью растений.

“Проще всего досыпать земли и полить водой. Желательно также после такой процедуры ставить рассаду на досвечивание в вечернее время, чтобы она не тянулась так сильно”, - пояснила эксперт.

Подсыпать грунт нужно до уровня, чтобы рассада не казалась слишком вытянутой. Оказавшийся в земле стебель растения начнёт пускать дополнительные корни. Метод подходит для многих культур, будь то перцы, баклажаны или помидоры, и обычно применяется, когда рассада молодая (около 7-10 дней).

“Помимо досвечивания, важно также организовать проветривание. Рассаде не должно быть жарко, поскольку высокая температура — одна из причин вытягивания сеянцев. Желательно содержать рассаду в относительной прохладе или хотя бы проветривать помещение”, — посоветовала Васильева.

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