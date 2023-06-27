Будете собирать огурцы килограммами. Это удобрение белорусы должны подготовить уже сейчас

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Какое удобрение выбрать для огурцов? Этим вопросом задаются многие, даже опытные огородники. Лучший выбор — использовать естественные методы, которые не нанесут вреда нашему здоровью. Нашли проверенный способ удобрить огурцы. Начать готовить раствор белорусам нужно уже сейчас.

Оказывается, среди огородников популярен метод удобрения огурцов… крапивой. Именно из этого растения нужно сделать настой. Причем, белорусам стоит начать делать его уже сейчас, ведь подготовка удобрения займет несколько дней.

Все, что вам нужно, это залить килограмм молодых листьев крапивы 10 л воды и настаивать около 2 недель. Бочка (иди ведро) должна находиться в тени. Приготовленное удобрение нужно каждый день перемешивать. Стоит накрыть его марлей, чтобы насекомые не отложили в него свои яйца.

Через 14 дней разведите удобрение водой в пропорции 1:10 и полейте огурцы.

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