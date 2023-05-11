В Беларусь идёт настоящая жара до +27°C. Вот, что появилось на картах синоптиков

Опубликовано: 11.05.2023 17:39 , Обновлено: 11.05.2023

Примерно с 13 мая в Беларуси начнет теплеть, а потом может наступить самая настоящая жара до +27°C. И все это метеорологи прогнозируют в этом месяце. А пока готовьтесь ночью 12 мая в пятницу к заморозкам 0..-2°С.

ТГ-канал “Надвор’е”, который не раз доказал на практике точность своих прогнозов, сообщил, со ссылкой на данные метеорологических карт, что днём температура в Беларуси начнет повышаться до +20..+22° уже на этих выходных. А с 17 мая воздух прогреется до +25°C. И к следующим выходным может достигнуть высот в +27°C.

Если это случится, то температура превысит климатическую норму на 3–5°. Но и без дождей не обойдется, наиболее вероятны 15 и 16 мая, сообщили в “Надвор’е”.

Тем временем, в Белгидромете ещё более оптимистичны. Там обещают, что 13 мая, в субботу, воздух прогреется ночью до +5..+11°С, а днем +20..+25°.

“14 мая преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +20..+27°С”, - сообщили белорусские синоптики.