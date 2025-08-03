Белорусский агроном назвал "лучшую подкормку" для томатов. Что сделает помидоры слаще?

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Опубликовано: 03.08.2025 09:27 , Обновлено: 03.08.2025

Агроном Петр Ломонс, выступающий на популярном среди белорусских садоводов и огородников канале в TikTok, раскрыл рецепт "лучшей подкормки" для томатов в период созревания плодов.

По его словам, после полива таким раствором томаты “быстро созреют, будут слаще и ароматнее”.

[infp]## Почему калий необходим для томатов в период созревания

Щелочной метал калий играет ключевую роль в созревании томатов, улучшая их вкус, цвет и сахаристость. Благодаря ему помидоры накапливаюи углеводы, становясь более сладкими и ароматными. Кроме того, калий укрепляет клеточные стенки, повышая устойчивость растений к болезням и засухе. Он также регулирует водный баланс, предотвращая растрескивание плодов и улучшая их лежкость.

А что если переизбыток?

Несмотря на пользу, избыток калия может навредить томатам. Он нарушает усвоение других важных элементов, таких как кальций и магний, что приводит к дефицитным состояниям (например, вершинной гнили). Высокие дозы калийных удобрений могут вызвать засоление почвы, угнетение корневой системы и замедление роста. Поэтому четко следуйте инструкциям на упаковках удобрений или советам проверенных и уважаемых экспертов. [/infp]

“Один стакан золы залейте одним литром воды и добавьте полстакана столового уксуса. Когда раствор отшипит, процедите и долейте еще 9 литров воды”, - посоветовал эксперт.

По словам Петра Ломоноса, получившийся раствор является быстрой калийной подкормкой, столь необхимой растениям в сезон созревания.

Агроном поделился хитростью, как получившееся удобрение ещё больше усилить. Для этого посоветовал добавить 100 грамм свежих дрожжей, чтобы обеспечить томатам необходимые кислоты и активизирует полезную микрофлору.

“И полейте по поллитра раствора под каждый куст. Опрыскивайте помидоры раз в 10 дней”, - рассказал эксперт, как пользоваться раствором.

Ранее Telegraf.news писал, что многие белорусы столкнулись с проблемой, что помидоры упорно остаются зелёными. А ведь лето в самом разгаре и вторая половина июля — время, когда пора бы бы уже начать собирать первый урожай, особенно ранних сортов. Понятно, что у проблемы основные две причины: неправильный уход или неблагоприятна погода.

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