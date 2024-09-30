"А это выгодно?" - Белорусы показали в TikTok, как собирают в огороде урожай арахиса. У зрителей возникли десятки вопросов

🎥 Видео

Опубликовано: 30.09.2024 15:43 , Обновлено: 30.09.2024

Жители Столинского района Брестской области выложили в TikTok ролик, в котором показали свой первый урожай арахиса у себя в огороде. Оказалось, что земляной орех вполне пригоден для выращивания в условиях потеплевшего в последние годы белорусского климата. Пользователи соцсети закидали авторов видео практическими вопросами, начиная с того, где купить семена, и заканчивая тем, окупилась ли вообще эта затея.

Видео выложили в аккаунте chickens_village. По словам авторов ролика, арахис они посадили в этом году впервые и урожай, по их словам, порадовал.

Хозяева огорода показали, как выкапывают созревший арахис, предварительно подкопав кустики, как морковку или картошку, “чтобы ничего не осталось в земле”. После этого достаточно просто потянуть кустик вверх - и на поверхности оказывается увесистая порция земляных бобов.

Для многих, судя по комментариям, было откровением то, что арахис растёт в земле: некоторые полагали, что как большинство орехов арахис растёт на деревьях. На самом же деле арахис - и не орех вовсе. Эта сельхозкультура относится к семейству бобовые.

Судя по многочисленным комментариям под видео (а их за два дня набралось больше 800), перспектива выращивать арахис на собственном огороде, воодушевила многих, поэтому на авторов ролика посыпались десятки вопросов: где купить семена, когда и как высаживать, как правильно ухаживать.

По словам авторов ролика, семенами с ними поделилась знакомая, которая выращивает арахис в Беларуси не первый год, а сама культура оказалась неприхотливой в уходе.

“Просто нужно чаще его окучивать”, - пояснил мужчина, выкапывая очередной кустик арахиса.

В комментариях люди охотно делились собственным опытом, рассказывая, что вырастить земляной орех на своём приусадебном участке можно даже из того арахиса, что продают на развес в магазинах, конечно, выбирая не жаренный орех.

[info_b]Родиной арахиса является Южная Америка, поэтому большинство разновидностей этого ореха растут только в жарком климате. Однако, уже давно выведены сорта, которые адаптированы к климату умеренных широт, так что в Беларуси это растение прекрасно себя чувствует. адаптированным сортам вполне достаточно тепла в 20-25°С.[/info_b]

“Скоро в Беларуси будет расти любая вкуснятина! Дыни,арбузы,киви, теперь и арахис…” - впечатлилась одна из зрительниц.

“Арбузы я уже вырастила, и неплохие. По ходу, пришло время арахиса. А там, глядишь, и ананас на даче выращу”, - поддержала её другая.

Впрочем, далеко не все с энтузиазмом восприняли идею пере профилировать белорусское сельское хозяйство на арахис.

“И что с ним делать? Вместо картошки на гарнир?” - задался вопросом кто-то из комментаторов.

Некоторые поставили под сомнение выгодность затеи. Впрочем, на прямой вопрос одного из зрителей “А это выгодно?”, авторы ролика парировали, что не стоит всегда и во всём искать выгоду, ведь “интерес иногда преобладает”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом белоруска поделилась в TikTok видео с урожаем огурцов с грядки, которые внешне напоминают маленькие арбузы. Пользователи соцсети придумали много названий “новому сорту”, а некоторые признались, что нечто подобное выросло и на их огороде.

«Белорусский арбурец» — Пользовательница TikTok показала странный урожай с грядки. Что за плоды?