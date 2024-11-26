Жителя Беларуси оштрафовали на 2 тысячи рублей за переход белорусско-российской границы

Опубликовано: 26.11.2024 13:32 , Обновлено: 26.11.2024

Новозыбковский городской суд Брянской области России выписал штраф 74-летнему украинцу, проживавшему на территории Беларуси, за "незаконное пересечение государственной границы РФ". Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Брянщины. Свою вину уроженец Украины не признал, от дачи показаний отказался.

Суд установил, что в июне текущего года 74-летний пенсионер без соответствующих документов незаконно пересёк границу в Новозыбковском районе РФ, идя пешком из Беларуси в Россию в обход КПП и пограничного контроля. На второй день пребывания в РФ уроженца Украины задержали сотрудники погранслужбы. Во время суда обвиняемый отказался от дачи показаний и свою вину не признал.

“С учётом всех обстоятельств дела, данных о личности, наличия совокупности смягчающих обстоятельств виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 60000 (2000 белорусских рублей. — Прим. Ред.), от исполнения которого, с учётом содержания под стражей, он был освобождён. Приговор не вступил в законную силу”, — сообщили в пресс-службе Новозыбковского суда.

Однако это ещё не всё. В этот же день украинца признали виновным в нарушении пребывания на территории Российской Федерации, за что выписали ещё один штраф в размере 2000 рублей (70 белорусских) с “принудительным административным выдворением за пределы РФ”, добавили в суде.

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Литвы 13 ноября одобрило проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций, которое вводит обязательную предварительную регистрацию в электронной очереди всех грузовиков, выезжающих из страны через границу с Беларусью и Россией. Мера должна заработать 1 декабря.

Литва объявила введение обязательной регистрации фур на границе с Беларусью