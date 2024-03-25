Жительница Сморгони пригнала BMW для ремонта, а пьяный мастер устроил на ней гонки

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Опубликовано: 25.03.2024 14:53 , Обновлено: 25.03.2024

В УВД Гродненского облисполкома рассказали о необычном случае, который произошёл в Сморгонском районе. Женщина пригнала домой к мастеру машину для ремонта, а он воспользовался ситуацией и отправился колесить по городу. Пьяный.

В ГАИ Сморгонского РОВД поступило сообщение о “быстро движущемся автомобиле”, водитель которого, по словам прохожих, находился в нетрезвом виде.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя. За рулём чужой BMW оказался 36-летний житель Сморгонского района. Предположения очевидцев подтвердились – мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После проверки у него обнаружили 0,6‰ алкоголя.

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Сотрудники РОВД установили, что автомобиль “гонщика” ему не принадлежит. Иномарку для ремонта «ручника» пригнала жительница Сморгони по рекомендации знакомых, сообщили в соцсетях УВД Гродненского облисполкома.

Известно, что хозяйка BMW не разрешала «мастеру» ездить на её машине. Однако это не помешало 36-летнему мужчине сесть за руль, забрать из Сморгони свою подругу и устроить гонки по городу. Как рассказали очевидцы, на сигналы светофора нарушитель не реагировал.

За угон транспортного средства возбуждено уголовное дело. Также сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее белорус уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

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