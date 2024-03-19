В Столине мужчина убил жену топором, а сам влетел в стелу на скорости 180 км/ч и выжил

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Опубликовано: 19.03.2024 10:57 , Обновлено: 19.03.2024

В Столине Брестской области белорус убил свою жену, а после устроил ДТП, въехав на скорости свыше 180 км/ч в городскую стелу.

В Управлении Следственного комитета по Брестской области рассказали, что ночью 15 марта правоохранители получили сообщение о ДТП с 38-летним водителем Volkswagen. Автомобиль на скорости свыше 180 км/ч столкнулся со стелой на въезде в Столин, в результате чего мужчина получил множественные травмы. Его госпитализировали, по словам медиков, жизни водителя ничего не угрожает.

У этого события оказалась предыстория. На следующее после ДТП утро сын мужчины пришел к бабушке с дедушкой и рассказал им, что «дома произошло что-то страшное». Пенсионеры пришли туда и увидели бездыханное тело своей невестки, которое лежало на полу в ванной комнате.

Фото: УСК по Брестской области

При осмотре тела оперативники обнаружили у жертвы множественные травмы головы, а на кухне - замытые следы крови и, предположительно, орудие преступления - топор.

Согласно одной из версий следствия, супруг убил свою жену и после попытался покончить жизнь самоубийством, устроив ДТП.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за убийство. Столинца задержали, сейчас проводят следственные действия с его участием.

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