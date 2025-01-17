Жительница Минщины купила на маркетплейсе подарки и заработала «уголовку». Как так вышло?

Опубликовано: 17.01.2025 19:11 , Обновлено: 17.01.2025

35-летняя жительница Солигорска, оформив новую сим-карту, случайно получила доступ к чужому аккаунту на маркетплейсе и воспользовалась привязанными к нему платёжными данными. Об этом сообщило УВД Минского облисполкома.

Как выяснилось, женщина смогла оформлять заказы и забирать их в пункте выдачи, расплачиваясь чужими деньгами. Таким образом она совершила шесть покупок на общую сумму более 260 рублей.

По данным Солигорского РОВД, за чужой счёт женщина приобрела мужу спиннинг и рыболовные аксессуары, а себе — беспроводную колонку с подсветкой.

Однако «бесплатный шоппинг» обернулся для неё проблемами с законом. Теперь ей придётся не только вернуть потраченные средства, но и ответить за преступление по статье 212 УК Республики Беларусь.

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