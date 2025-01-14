Что делать, если на сотовый номер приходят СМС его бывшего владельца? В НЦЗПД ответили белорусам

Опубликовано: 14.01.2025 21:22 , Обновлено: 14.01.2025

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) ответили, что делать белорусам, если им на новый номер телефона стали приходить СМС на имя его предыдущего владельца или начали звонить, не зная о смене владельца номера. Винить мобильного оператора при этом не стоит.

Как [link href=“https://t.me/cpd_by/856” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснили [/link] в НЦЗПД, операторы не знают, кому предыдущий владелец абонентского номера оставлял его, а также другие персональные данные (ПД) для рассылки СМС и пр., поэтому они не могут обеспечить их удаление при передаче номера новому абоненту.

Чтобы решить проблему, можно обратиться в организацию, которая звонит или шлет сообщения, с заявлением в письменной форме или в виде электронного документа с требованием прекратить обработку ПД нового собственника номера.

“Для удовлетворения такого требования оператору может потребоваться удостовериться, что именно вы являетесь новым владельцем абонентского номера”, - отметили в центре.

Там напомнили белорусам, что при изменении абонентского номера важно не забыть отвязать старый номер от неиспользуемых приложений и аккаунтов для обеспечения безопасности персональных данных.

Ранее Telegraf.news писал, что в НЦЗПД сообщили об удалении порядка 5 млн фото клиентов одного белорусского банка. По информации центра, изображения получали при оформлении кредитов на потребительские нужды.

НЦЗПД потребовал удалить 5 млн фото клиентов одного белорусского банка