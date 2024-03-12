Жительница Кричева выбросила в туалет 3 тыс. долларов. Зачем?

Опубликовано: 12.03.2024 14:09 , Обновлено: 12.03.2024

Жительница Кричева Могилёвской области выбросила 2 тыс. рублей и 3 тыс. долларов в уличный туалет во дворе одного из частных домов города. Что подтолкнуло женщину на столь странный поступок, рассказали в УВД Могилёвского облисполкома.

Оказалось, что эти деньги принадлежали хозяйке дома, 81-летней пенсионерке, которую 44-летняя местная жительница попросту ограбила. Как выяснили в ходе разбирательства правоохранители, женщина на протяжении недели помогала пенсионерке, инвалиду 1-й группы, по хозяйству. Во время уборки в один из дней она наткнулась в серванте пенсионерки на картонную коробку, в которой хозяйка хранила свои сбережения - 2 тыс.рублей и 7 тыс. долларов.

Женщина решила присвоить себе накопления пенсионерки, однако в этот же день хозяйке вздумалось пересчитать деньги. Обнаружив пропажу, она сообщила об этом своей “помощнице”, а та, чтобы отвести от себя подозрения, сама рассказала о случившемся дочери пенсионерки (разумеется, умолчав о своей причастности).

Когда же дочь пенсионерки обратилась в милицию, сообщив о пропаже в обще сложности 24 тыс. рублей, злоумышленница не нашла ничего разумнее, чем выбросить деньги в уличный туалет. При этом часть денег (4 тыс. долларов) женщина всё же оставила себе.

Как пояснил временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела Управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома Андрей Бондарев, следователи возбудили в отношении женщины (её уже задержали) уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере

Ранее Телеграф рассказывал, как пенсионерка в Минске выбросила из окна пакет с деньгами, в котором оказалось свыше 760 тыс. евро, около 6 тыс. рублей и более 5 тыс. долларов. Причем сделала женщина это вовсе не случайно, а абсолютно осознанно.

Пенсионерка в Минске выбросила из окна больше 760 тысяч евро