Жительница Гродно пожаловалась в милицию на родню за видео с её ребёнком в TikTok

Опубликовано: 04.09.2024 11:42 , Обновлено: 04.09.2024

В УВД Гродненского облисполкома рассказали о нетипичном случае, который произошёл сегодня ночью. По информации сотрудников правопорядка, в 23:37 в отделение поступила жалоба на родственников, которые выложили ролик с 8-месячным ребёнком в TikTok. Мать возмутило то, что своего согласия она не давала.

В ведомстве добавили, что удалять опубликованное на просторах Интернета видео родственники отказались. Это, в свою очередь, и стало причиной звонка в отделение. По информации УВД Гродненского облисполкома, сейчас в обстоятельствах дела разбираются сотрудники милиции.

Интересно, что основания для жалобы у жительницы областного центра действительно были, поскольку такие данные считаются личными, а за их распространение грозит административная ответственность. Поэтому без предварительного согласия знакомых, друзей или родственников чужие фото и видео лучше не публиковать.

Что относится к персональным данным?

К персональным данным относится любая информация, с помощью которой можно прямо или косвенно идентифицировать человека. Например:

паспортные данные (ФИО, пол, дата рождения, серия и номер паспорта, личный номер, адрес регистрации и проживания);

биометрические данные (отпечатки пальцев, ладоней, радужная оболочка глаза, характеристики лица и его изображение, описание внешности);

генетические данные (ДНК, группа крови);

специальные персональные данные (расовая либо национальная принадлежность, политические взгляды, членство в профсоюзах, религиозные или другие убеждения, здоровье, половая жизнь, привлечение к административной или уголовной ответственности);

номер телефона;

IP-адрес;

e-mail-адрес;

геолокационные данные.

[info_b]Сведения, которые белорус опубликовал на своих страницах в соцсетях или указал на сайте знакомств, относятся к категории общедоступных персональных данных, поскольку были опубликованы самим человеком.[/info_b]

Что грозит за распространение личной информации?

Согласно ст. 23.7 КоАП РБ, за распространение персональных данных предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 200 БВ (8000 рублей). Она может наступить за незаконный сбор, обработку, хранение или предоставление личной информации человека, за нарушение его прав, умышленное распространение и т.д. В случае, если незаконные действия причинили существенный вред или тяжкие последствия, нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 203-1 УР РБ. Согласно ей, человека могут посадить в тюрьму сроком до 5 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный центр защиты персональных данных Беларуси сообщил, что к ним поступила жалоба на одно из учебных учреждений страны. Белоруса или белоруску не устроил тот факт, что при посещении школы работник охраны вносил в журнал регистрации паспортные данные посетителей (фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта).

В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей. А это законно?