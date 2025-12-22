Жители Гомеля попросили ГАИ задержать водителя маршрутки

🎥 Видео

Опубликовано: 22.12.2025 15:51 , Обновлено: 22.12.2025

В Гомеле на днях был задержан водитель маршрутного такси. Причём в милицию позвонили и фактически передали нарушителя в руки стражей порядка сами бдительные граждане. Выяснилось, что в крови у мужчины было около 2 промилле алкоголя, что не помешало ему выйти на работу и сесть за руль.

Гомельчане сообщили по телефону, что водитель маршрутки, по их наблюдениям, был нетрезв.

https://x.com/i/status/2003085227091263569

«Экипаж ДПС оперативно выехал по ориентировке. После обнаружения и остановки транспортного средства у водителя маршрутки, 47-летнего мужчины, были отмечены явные признаки опьянения», — сообщили в ГАИ.

В итоге водителю назначили штраф в размере 200 базовых величин, а также лишили прав на 5 лет. Мало того, саму машину отправили на штрафстоянку.

Ранее милиция как раз призвала всех неравнодушных граждан звонить на 102 или писать в недавно открытый чат-бот, чтобы сообщать о нарушителях.

Кстати, вопрос — сообщать в милицию или нет — один из самых обсуждаемых белорусами в соцсетях. Совсем недавно в Threads набрала популярность дискуссия, в которой интернет-пользователи из Беларуси делились историями о случаях, когда им совсем «не стыдно» было звонить в милицию.

МВД призвало белорусов сообщать о соседях и знакомых, чтобы выписать штраф до 8400 рублей