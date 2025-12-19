МВД призвало белорусов сообщать о соседях и знакомых, чтобы выписать штраф до 8400 рублей

Опубликовано: 19.12.2025 09:53 , Обновлено: 19.12.2025

МВД Беларуси объявило в пятницу, 19 декабря, единый день безопасности под лозунгом "Останови беду". В ведомстве призвали всех неравнодушных граждан звонить на 102 или писать в недавно открытый чат-бот, чтобы сообщать о нарушителях.

На этот раз речь идет о пьяных водителях или водителях без прав. В милиции утверждают, что вождение в нетрезвом виде — “одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения”.

Некоторые белорусы игнорируют тот факт, что алкоголь в крови снижает реакцию, а пьяные водители — одни из самых опасных на дорогах.

Кстати, в Беларуси наказывают нетрезвых водителей по-разному, это зависит от концентрации алкоголя в крови и, естественно, совершил ли такой человек ДТП.

В зависимости от промилле наказания такие:

от 0,3 до 0,8 промилле — штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления транспортным средством на 3 года;

свыше 0,8 промилле — штраф 200 базовых величин и лишение права управления на 5 лет.

В МВД призвали белорусов сообщать о пьяном или бесправном вождении как можно скорее.

Сдавать или не сдавать? Когда не стыдно

Кстати, вопрос — сообщать в милицию или нет — один из самых обсуждаемых белорусами в соцсетях. Совсем недавно в Threads набрала популярность дискуссия, в которой интернет-пользователи из Беларуси делились своими историями, когда им совсем “не стыдно” звонить в милицию.

Как оказалось, судя по бурному обсуждению в Threads, многие белорусы взяли на вооружение эту рекомендацию и не считают зазорным “сдавать” нетрезвых автомобилистов, даже если речь идёт о знакомых или даже близких родственниках.

«У нас соседка мужа так» — Белорусы поделились историями, когда им «не стыдно» звонить в милицию