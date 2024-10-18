Жители Фаниполя устроили погром в минской автошколе

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Опубликовано: 18.10.2024 10:24 , Обновлено: 18.10.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили об инциденте, который произошёл в одной из столичных автошкол. Сотрудники милиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двух 20-летних жителей Фаниполя, которые пытались угнать автомобили и устроили погром.

Заместитель начальника УУР ГУВД Минска Андрей Арловский рассказал, что накануне вечером, в четверг, молодые люди распивали алкоголь в квартире одного из них. Затем белорусы приехали в Минск “для продолжения”, проникли в незапертое здание автошколы и устроили там погром, разбив монитор и выдернув кабель камеры видеонаблюдения. После этого они отправились на парковку СТО и начали вскрывать автомобили.

Когда один из них всё-таки поддался хулиганам, те поехали кататься и совершили ДТП. Бросив разбитую машину, злоумышленники скрылись, однако в считанные часы их задержали, подчеркнули в милиции. Там добавили, что несколько дней назад они же пытались угнать авто в Минске. В отношении двух неработающих жителей Фаниполя возбудили уголовное дело.

Ранее Telegraf.news писал, что в минской милиции сообщили, что завели “административку” на школьника после того, как увидели видео с его участием в интернете. Что сделал подросток в присутствии учителя, показали правоохранители.

В Минске школьник получил «административку» после публикации видео в Сети. Что сделал в присутствии учителя?