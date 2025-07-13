В Дзержинске заметили во дворе дома пасущегося верблюда. Откуда взялся?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.07.2025 12:52 , Обновлено: 12.08.2025

"Дзержинск настолько суровый, что на лугу здесь пасутся верблюды", - сообщил автор видео в TikTok. В социальной сети TikTok появилось видео необычного для наших широт животного, мирно пасущегося во дворе одного из домов в Дзержинске (районный центр недалеко от Минска).

Откуда взялся верблюд в центре Беларуси — вот вопрос, который взволновал зрителей.

Шейхи из Дубая приехали?, — поделился версией один из подписчиков соцсети.

Тигров тоже выпустили на выпас?, — спросил другой комментатор.

Там цирк будет, — выдал секрет ещё один пользователь TikTok и житель Дзержинска.

Впрочем, у зрителей возникли куда более приземлённые вопросы: кто будет за животным убирать и что верблюда жалко.

“Хочется плакать, глядя на этих животных, хочется плакать, глядя на пони в Дзержинском парке каждый праздник”, — считает комментатор, видимо переживая за судьбу животных, которых эксплуатируют для развлечений людей.

Впрочем, в городах Беларуси можно встретить не только верблюдов или даже медведей. Ранее Telegraf.news писал, что жители Бреста заметили на городской набережной большую змею и сняли её на видео, не решаясь приблизиться. Авторы ролика стали гадать, уж это или гадюка, а пользователи Сети в шутку предположили, что столкнулись с “анакондой”.

Видео быстро стало вирусным: за несколько дней его посмотрели 1,6 млн раз, а количество комментариев достигло почти 4 тысяч. Попытались разобраться, какая именно из отряда чешуйчатых (рептилий) попала в кадр.

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