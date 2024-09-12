Жителей Пинского района попросили не верить в слухи о разбросанных фонариках со "взрывчаткой"

Опубликовано: 12.09.2024 11:36 , Обновлено: 12.09.2024

Близкий к властям Брестской области Telegram-канал #1регион сообщил, что в различных чатах Пинска появилась информация о якобы опасных фонариках со взрывчаткой. Мол, по всему району разбросали устройства, которые могут взорваться в руках. Авторы Telegram-канала #1регион заверили, что это ложь.

Судя по всему, причиной таких запугиваний стало желание посеять панику среди населения. В местных чатах то и дело появлялись сообщения с призывом распространить информацию, которая якобы даст возможность не нарваться на беду.

Однако авторы Telegram-канала #1регион заверили, что всё это — чистый фейк. Более того, по их словам, нечто подобное было уже раньше: правда, тогда речь шла о взрывчатке в кошельках, купюрах, игрушках или ядовитых пробниках духов.

“Напомним, подобные слухи с этим же фото появлялись раньше по разным регионам России. Теперь они добрались и до Беларуси. Например, ещё в марте эти фейковые предупреждения рассылались по местным чатам Гомельской области”, — подчеркнули авторы канала.

Ранее Telegraf.news писал, что в Вороновском районе Гродненской области стая волков около жилого дома загрызла семь овец. Их растерзанные туши обнаружили утром хозяева.

Грибников в Вороновском районе предупредили о стае опасных волков. Кого загрызли?