Житель Шумилинского района на спор выпил литр водки залпом, лёг спать и умер

Опубликовано: 04.03.2025 15:05 , Обновлено: 04.03.2025

Трагедией закончился спор в компании, распивавшей спиртное в Шумилинском районе (Витебская область). 56-летний мужчина скончался после того, как выпил литр водки залпом, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл днём 2 марта в дачном доме, где компания из трёх человек употребляла алкоголь. Между присутствующими возник спор: сможет ли 56-летний местный житель выпить литр водки одним залпом. Мужчина выиграл спор, после чего лёг спать.

Ночью родственники обнаружили его в состоянии алкогольной комы и вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, но, не приходя в сознание, он скончался.

Шумилинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту случившегося.

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