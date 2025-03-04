Житель Шумилинского района на спор выпил литр водки залпом, лёг спать и умер
Трагедией закончился спор в компании, распивавшей спиртное в Шумилинском районе (Витебская область). 56-летний мужчина скончался после того, как выпил литр водки залпом, сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошёл днём 2 марта в дачном доме, где компания из трёх человек употребляла алкоголь. Между присутствующими возник спор: сможет ли 56-летний местный житель выпить литр водки одним залпом. Мужчина выиграл спор, после чего лёг спать.
Ночью родственники обнаружили его в состоянии алкогольной комы и вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, но, не приходя в сознание, он скончался.
Шумилинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту случившегося.
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