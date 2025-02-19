"Вернулся без покупок" - В Ветковском районе мужчина избил односельчанина кочергой и бросил в реку

Опубликовано: 19.02.2025 17:56 , Обновлено: 19.02.2025

В Ветковском районе Гомельской области мужчин избил своего односельчанина, а затем бросил его в реку за то, что тот, как передали в управлении Следственного комитета (УСК) по Гомельской области, вернулся из магазина без денег и без покупок. Трагедия случилась еще в мае 2024-го, но подробности следователи рассказали сейчас.

По данным ведомства, 62-летний житель деревни Колбовка приходил в гости к 52-летнему односельчанину, которому помогал по хозяйству. За работу получал продукты и сигареты. Последний раз мужчины встречались на Пасху, 5 мая 2024-го.

Далее в УСК [link href=“https://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/tsena-zhizni-100-rublej-zhitel-vetkovskogo-rajona-obvinjaetsja-v-ubijstve-14594/” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучили [/link] такой ход событий. Хозяин дома дал своему помощнику деньги и отправил купить спиртное и сигареты в соседнем агрогородке. Он вернулся, и мужчины выпили алкоголь.

Фото: УСК по Гомельской области

Спустя некоторое время, по данным следователей, история повторилась: 52-летний мужчина дал односельчанину 100 рублей и отправил его повторно в магазин. Как передали слова хозяина дома в ведомстве, его помощник вернулся “без покупок и денег”. Из-за этого, как утверждают в УСК, начался конфликт.

Фото: УСК по Гомельской области

“В приступе агрессии фигурант яростно избивал гостя. Помимо кулаков, использовал кочергу и швабру, пока они не сломались. Утолив злобу, оставил избитого на холодном полу в коридоре и ушел ночевать к приятелю”, - привели ход событий в ведомстве.

Фото: УСК по Гомельской области

Затем, по информации следователей, мужчина вернулся домой и перетащил односельчанина на огород, тот был без сознания. Через время отнес к реке за своим участком и бросил в воду.

Фото: УСК по Гомельской области

По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер от механической асфиксии: дыхательные пути закрылись водой при утоплении. Жителя Ветковского района обвинили в убийстве человека с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси). Мужчину заключили под стражу.

Ранее Telegraf.news писал, что в Дубровенском районе на Витебщине в конце января 27-летний мужчина приехал в гости к своей 82-летней бабушке в деревню и “в ярости”, как утверждают в управлении Следственного комитета (УСК) по Витебской области, избил женщину. В ведомстве рассказали подробности.

В Дубровенском районе внук «в ярости» избил бабушку