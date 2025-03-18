Житель Пинска «в необычном состоянии» сам себе выписывал рецепты на лекарства. Кто сообщил в милицию?

Опубликовано: 18.03.2025 11:11 , Обновлено: 18.03.2025

В Пинске 37-летний мужчина самостоятельно выписывал себе рецепты на лекарства, которые отпускаются только по назначению врача. Об этом сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

Мужчина собственноручно заполнял рецептурные бланки, ставил на них печать и приобретал медикаменты в аптеках города. Однако родственников насторожило, что мужчина регулярно приобретает рецептурные препараты. Именно они сообщили об этом в правоохранительные органы.

Изъятые рецептурные бланки, выписанные на других лиц, направили на экспертизу. Эксперт подтвердил, что записи на лицевых сторонах рецептов выполнены самим пинчанином. Более того, экспертиза установила, что мужчина заполнял бланки, находясь в «необычном состоянии», которое «носит относительно постоянный характер» и может быть связано с алкогольной зависимостью.

Сам задержанный пояснил, что в конце 2024 года приобрёл бланки медицинских рецептов и врачебную печать через интернет у неизвестного лица.

Правоохранительные органы пообещали дать правовую оценку действиям мужчины.

Ему может грозить ответственность по статье 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»).

Что грозит по статье 380 УК РБ?

Часть 1: Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, с целью использования, сбыт такого документа, изготовление/сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, использование заведомо подложного документа — наказываются общественными работами, штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, арестом или ограничением свободы на срок до двух лет.

Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, с целью использования, сбыт такого документа, изготовление/сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, использование заведомо подложного документа — наказываются общественными работами, штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, арестом или ограничением свободы на срок до двух лет. Часть 2 : Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом, арестом, ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в ГКСЭ запретили минчанке продавать квартиру. Как так?

Пенсионерка хотела продать квартиру в Минске, но не смогла — запретили судмедэксперты. В чем дело?