Житель Лунинецкого района во время охоты случайно застрелил знакомого. Что решил суд?

Опубликовано: 22.01.2025 16:45 , Обновлено: 22.01.2025

Суд Лунинецкого района вынес приговор по делу о непреднамеренном убийстве, произошедшем во время «незаконной охоты». Обвиняемый, 52-летний местный житель, ранее судимый за незаконные действия с оружием, отправился в августе 2024 года на кукурузное поле вблизи деревни Гряда охотиться на кабана, не имея на это разрешения и используя незарегистрированное ружье.

Как установил суд, в тёмное время суток мужчина, услышав шум, несколько раз выстрелил в сторону «неясно видимой цели», не убедившись в отсутствии людей. В результате он попал в своего знакомого, который также находился на поле. Потерпевший получил сквозное огнестрельное ранение правого плеча и туловища и скончался в больнице от полученных травм.

Брат погибшего подал гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 60 000 рублей и возмещении расходов на юридическую помощь в размере 1660 рублей, рассказала пресс-служба Брестского областного суда.

Обвиняемый полностью признал свою вину, но не согласился с суммой компенсации морального вреда. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 144 УК РБ (Причинение смерти по неосторожности) и приговорил к 2 годам лишения свободы. Учитывая предыдущую судимость, окончательный срок составил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

[info_b]Колония-поселение в Беларуси — учреждение с более мягкими условиями по сравнению с исправительными колониями общего, усиленного, строгого или особого режима. Исправление осуждённых проходит без их полной изоляции от общества.

Причём:

Осуждённые проживают без охраны, но под надзором администрации.

В пределах колонии-поселения они могут свободно передвигаться.

С разрешения администрации осуждённые могут проживать со своими семьями на территории колонии или за её пределами, если у них есть жильё.

Осуждённые обязаны работать, как правило, на «гражданских» предприятиях, расположенных на территории поселения или вблизи него.

Разрешается носить гражданскую одежду, иметь при себе мобильный телефон и ценные вещи, пользоваться деньгами.[/info_b]

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 1660 рублей на покрытие расходов на юридические услуги в пользу брата погибшего. Охотничье ружье, признанное орудием преступления, конфисковали.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Брестском областном суде.

На днях суд Сморгонского района вынес приговор по делу 35-летнего мужчины, который прошлой осенью обстрелял из пневматики подростков, взрывавших петарды во дворе жилой многоэтажке. Журналисты Telegraf.news узнали, как наказали мужчину.

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