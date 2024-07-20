Житель Бреста погиб из-за голубца

Опубликовано: 20.07.2024 17:29 , Обновлено: 20.07.2024

В Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСУ) рассказали, что в Бресте мужчина погиб, подавившись листом капусты. Прибывшие на место медики не смогли спасти человека.

В ГКСУ уточнили, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,4 промилле.

“Согласно выводам эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей инородным телом (пищей)… Накануне умерший употреблял в пищу блюдо, содержащее капусту (голубцы)”, - сообщили в комитете.

В СК начали проверку по факту смерти мужчины. А в комитете судебных экспертиз уточнили, что такое случается довольно часто при одном условии. “В экспертной практике встречаются случаи, когда смерть наступает от закрытия просвета дыхательных путей кусками пищи, чаще всего мяса. Как правило, подавляющее большинство умерших от механической асфиксии вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути находилось в состоянии алкогольного опьянения”, - заявили в ГКСУ.

Эксперты напомнили, что при употреблении спиртного в больших количествах повышается риск данного вида асфиксии, “поскольку нарушается координация жевательного и глотательного акта”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в МЧС Витебской области рассказали, что 19 июля в 18:35 приняли звонок об утонувшем мужчине. Происшествие произошло на озере Буже, вблизи деревни Крюки Браславского района. Трагедия произошла во время попытки спасти рыболовную снасть.

На Браславщине рыбак пытался спасти кормушку и утонул