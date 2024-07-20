На Браславщине рыбак пытался спасти кормушку и утонул

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Опубликовано: 20.07.2024 17:00 , Обновлено: 20.07.2024

В МЧС Витебской области сообщили, что 19 июля в 18:35 приняли звонок об утонувшем мужчине. Происшествие произошло на озере Буже, вблизи деревни Крюки Браславского района.

Рыбак находился на деревянной кладке на берегу озера. Однако после очередного заброса удочки кормушка оторвалась. Мужчина решил спасти драгоценную снасть и прыгнул в воду. Но на обратном пути, примерно в 18 метрах от берега, мужчина начал тонуть.

Родственники рыбака сначала сами пытались найти в воде и спасти мужчину, однако потом вызвали спасателей. Его нашли в 18 метрах от берега, на глубине около 4 метров. К сожалению, мужчина утонул.