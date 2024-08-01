Житель Барановичей нашел на дне реки кошелек соседа. Милиция завела уголовку

Опубликовано: 01.08.2024 11:45 , Обновлено: 01.08.2024

В Барановичах Брестской области произошла необычная история. Один из местных жителей отправился купаться на реку Мышанку и обнаружил на дне кошелек соседа. Милиция возбудила уголовное дело.

Как сообщило местное издание «Наш край», мужчина, нашедший кошелек, обнаружил внутри водительское удостоверение своего соседа. Он сразу же позвонил ему, чтобы сообщить о находке.

Выяснилось, что днем ранее сосед случайно оставил свой портмоне с деньгами на скамейке у подъезда. Когда он вернулся, кошелек уже пропал.

Как стало известно, в тот вечер мимо проходили два молодых человека. Один из них забрал кошелек, в котором находились 1100 белорусских рублей, 300 евро и 33 доллара. Затем приятели на такси поехали к реке Мышанке и выбросили кошелек в воду, а деньги потратили в городских барах и на такси.

Милиция нашла парня, который взял кошелек, благодаря камерам видеонаблюдения. К слову, у него уже была судимость за кражу, которая еще не была снята.

Молодому человеку предъявили обвинение, он признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродно к двум подросткам на электросамокате подъехал мужчина, который стал угрожать им косой, так как те “мешали ему отдыхать”. Теперь жителя областного центра ждет “уголовка”.

В Гродно мужчина угрожал подросткам косой, потому что они «мешали ему отдыхать»