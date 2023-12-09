Житель Барановичей на чердаке нашел столетний пистолет. Что сказали эксперты?

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Опубликовано: 09.12.2023 15:54 , Обновлено: 09.12.2023

Мужчина занимался строительными работами в своем доме в Барановичах. По ремонтным делам забрался на чердак. И вдруг на деревянной балке перекрытия заметил коробку. Открыв ее, увидел там пистолет.

По виду пистолет был старый. Рядом лежали патроны. О находке мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы забрали оружие с патронами и увезли для проведения баллистической экспертизы, рассказали в госкомитете судебных экспертиз.

Экспертное заключение показало, что это пистолет «Česka Zbrojovka» (ČZ) модели 1924 года . Был изготовлен заводским способом, является нарезным огнестрельным оружием. И главное – он пригоден для стрельбы. Из семи найденных патронов четыре оказались в порядке.

Барановичский ГОВД по этому факту проводит проверку, сообщил источник.

[info_b]Пистолет ČZ модели 1924 года был разработан в Чехословакии в начале 1920-х годов. Его производила компания «Česka Zbrojovka», основанная в 1919 году в городе Угерское Градище (ныне Чехия). Пистолет предназначался в основном для армии Чехословакии, поэтому был выпущен в больших количествах. Это оружие разработали на основе популярной модели Browning-1903. Оно имело стандартный калибр 7,65 мм.

Пистолет ČZ модели 1924 года был надежным и прочным оружием, это сделало его популярным среди военных и полицейских служб. Кроме того, до 1939 года, когда Чехословакию оккупировала Германия, он был в свободной продаже.

(Источники – Википедия и «Военное обозрение»)[/info_b]

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