В милиции рассказали, как белорусам заработать 20% на находке потерянной вещи и не получить "статью"

Опубликовано: 16.05.2023 12:28 , Обновлено: 16.05.2023

В милиции напомнили, что белорусы имеют право требовать от владельца 20% стоимости найденной вещи или денег. И последний будет обязан их выплатить.

Причем требовать компенсацию за находку можно не только от физлиц, но так можно компенсировать только свои расходы.

“Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, имеет право получить от этого лица, а в случаях перехода вещи в коммунальную собственность – от соответствующего органа местного управления и самоуправления возмещение необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь”, - говорится в статье 230 Гражданского кодекса Беларуси.

При этом, если вещь не очень ценная или имеет ценность только для владельца, то белорусам придется договариваться полюбовно. И только, если они не придут к согласию, такое дело может попасть в суд.

Но тут есть нюанс. “Право на награду не возникает, если нашедший не заявил о находке или попытался ее утаить”, - напомнили в Гомельском УВД. В таком случае нашедший может и вовсе попасть под статью КоАП. Согласно закону, любой белорус нашедший потерянное другим обязан сразу же заявить о находке в милицию. Но и тут есть варианты.

“Если предмет обнаружен в магазине или автобусе, находку следует сдать сотруднику, представляющему собственника помещения или транспортного средства. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, о находке нужно сообщить в милицию или орган местного управления и самоуправления”, - уточнили порядок действий в милиции.

[info_b]Согласно статье 11.4 КоАП Беларуси, присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.[/info_b]