Жил в одном доме и подкупил 11-летнего ребёнка банковской картой. Милиция задержала педофила в Минске

Опубликовано: 15.04.2024 12:07 , Обновлено: 15.04.2024

Минская милиция задержала 22-летнего жителя столицы по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

По информации милиции Минска, задержанный познакомился с 11-летним школьником, который проживал в с ним в одном доме, после чего совратил мальчика и несколько месяцев совершал в отношении него действия сексуального характера.

“Минчанин передал школьнику свою банковскую карту и разрешил расплачиваться ей. Родители подростка обратили внимание на дорогостоящие покупки сына, а также появившуюся у него банковскую карту, выяснили ее происхождение и немедленно обратились в милицию”, — рассказали подробности произошедшего в телеграм-канале “Милиция Минска”.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за действия сексуального характера в отношении малолетнего. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В ведомстве призвали родителей контролировать круг общения своих детей и обращать внимание на появление у них денег, подарков и гаджетов неизвестного происхождения. При малейших подозрениях на противоправные действия в отношении детей нужно немедленно сообщить об этом в милицию, напомнили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал о том, что сотрудники минской милиции задержали 58-летнего жителя столицы – по подозрению в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

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