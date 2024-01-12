«Приобретал заранее детскую одежду» – В Минске задержали дворника-педофила

Опубликовано: 12.01.2024 11:49 , Обновлено: 12.01.2024

Сотрудники минской милиции задержали 58-летнего жителя столицы – по подозрению в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

В задержании участвовал отдельного отряда спецназначения «Рысь», сообщила столичная милиция. Правоохранители установили, что с лета по декабрь прошлого года мужчина «знакомился с подростками, оставшимися без присмотра родителей, приглашал их в гости и совершал действия сексуального характера».

Новость Телеграф

«Для реализации преступного умысла он приобретал заранее детскую тематическую одежду», уточнили в милиции. И добавили, что задержанный работает дворником, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По факту преступления возбудили уголовное дело. Также начали проверку причастности дворника к аналогичным действиям в отношении детей 13, 16 и 17 лет, сообщили в милиции.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Минске задержали мужчину, который прямо в метро «совершал действия сексуального характера» в отношении девочки.

В Минске задержали педофила, который приставал к ребенку в метро