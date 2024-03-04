Женщина в Бресте прыгнула с моста

Опубликовано: 04.03.2024 09:55 , Обновлено: 04.03.2024

В воскресенье, 3 марта, в Бресте, на мосту через реку Мухавец произошло ЧП. Молодая женщина перелезла через перила и прыгнула в воду.

Случилось это около семи вечера. О том, что с моста на бульваре Шевченко прыгнул человек, спасателям сообщили в 19:04. В 19:16 они уже достали из воды женщину, как выяснилось позже, 1989 года рождения. Ее госпитализировали.

Других обстоятельств происшествия, в том числе – что подвигло ее на такой поступок, пока не сообщили.

[inf]Высота моста через реку Мухавец в Бресте – около 34 метров.[/inf]

Примечательно, что аналогичный случай произошел на этом мосту 17 августа прошлого года. Тогда упавшую в воду молодую женщину спас прыгнувший за ней следом мужчина.

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