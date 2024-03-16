"Желая отомстить" - Белорус проник в прачечную и "постирал" там кирпичи. Что решил суд?

Опубликовано: 16.03.2024 14:23 , Обновлено: 16.03.2024

В Кобрине белорус тайно пробрался в прачечную и запустил стиральные и сушильные машины, положив заранее в барабанные отсеки кирпичи и камни. Подробности дела привел Брестский областной суд.

После запуска машины сломались и стали полностью непригодны. Так кобринец решил отомстить владельцу прачечной. За что, не уточняется.

Но на этом мужчина не остановился. Далее он “поджег промышленный гладильный каток и двигатель сушильного барабана, после чего топором изрубил оргтехнику, офисную мебель, иллюминаторы и дисплеи оборудования”.

В результате ущерб юрлицам - почти 89 тыс. белорусских рублей. Вину свою кобринец на суде не признал, однако частично возместил причиненный ущерб.

Районный суд признал мужчину виновным “в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенными общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере” и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также кобринец должен возместить в пользу торгового предприятия имущественный вред в размере 5639,77 рубля.

Пока приговор не вступил в законную силу, осужденный может обжаловать его и опротестовать в установленном законодательством порядке.

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