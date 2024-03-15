На Гродненщине женщина украла 100 рублей, а потом сожгла их

Опубликовано: 15.03.2024 18:39 , Обновлено: 15.03.2024

Животновод из Скиделя сначала украла у своего коллеги 100 рублей, а когда он начал их искать, сожгла купюру. Прошел суд, его решение опубликовали на Национально правовом интернет-портале.

Случай произошел на молочно-товарной ферме в Гродненском районе. Женщина, которая работает там животноводом, в раздевалке комплекса увидела, что из кармана висящей рядом куртки коллеги торчала денежная купюра номиналом в 100 рублей. Сотрудница фермы достала ее и решила присвоить себе.

В частности, женщина закрутила купюру в салфетку и положила в свой шкафчик под свитер. Когда ее коллега начал искать деньги, животновод испугалась и сожгла их в печи в раздевалке.

В отношении сотрудницы фермы возбудили уголовное дело за кражу. На суде она полностью признала свою вину и раскаялась.

К слову, еще до заседания женщина возместила коллеге причиненный ущерб. Однако избежать наказания все равно не удалось: сотрудницу фермы ждут общественные работы сроком в 180 часов.

При этом осужденная в течение 10 суток со дня провозглашения может обжаловать и опротестовать решение суда.

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