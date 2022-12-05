Заразившиеся менингитом на складе Ozon в Москве белорусы выздоравливают - Посольство Беларуси

Опубликовано: 05.12.2022 15:18 , Обновлено: 05.12.2022

В посольстве Беларуси в России сообщили подробности о состоянии 9 белорусов, заразившихся менингитом в Подмосковье в городском округе Истра на складе Ozon.

“Находимся в постоянном контакте с представителями министерства здравоохранения Московской области и лечебным учреждением, в которое госпитализировали белорусов”, - сообщили дипломаты.

По их данным, сейчас в Москве остаются госпитализированными 9 белорусских граждан. “Состояние больных стабильное, наблюдается положительная динамика. Тяжелых пациентов среди них нет”, - сообщили в посольстве Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что посольство Беларуси в России подтвердило, что 12 белорусов были госпитализированы в Москве с подозрением на менингит. Двое сдали отрицательные анализы. Ещё 8 находились в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии.

В России скончался белорус, заразившийся менингитом на складе Ozon