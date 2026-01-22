Замдиректора одного из крупнейших агропредприятий Гродненщины задержали за взятки на 100 тыс. долларов

Опубликовано: 22.01.2026 09:40 , Обновлено: 22.01.2026

В четверг, 21 января, МВД заявило о задержаниитоп-менеджера одного из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Гродненской области. Причиной задержания назвали взятки в особо крупном размере.

О каком именно предприятии идёт речь, в МВД не уточнили, назвав его “одним из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса” региона. Задержанный - 45-летний замдиректора, который отвечал в том числе за поставку продукции на экспорт.

По информации МВД, мужчину задержали оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и бойцы спецподразделения “Алмаз”, причём с поличным. По словам правоохранителей, непосредственно перед задержанием топ-менеджер получил очередную взятку в 58 тыс. долларов за отгрузку продукции за границу (куда именно должна была уйти продукция в ведомстве не уточнили, ограничившись общим термином “сопредельного государства”).

“Перед получением взятки фигурант использовал изощренные методы конспирации, однако они не помогли”, - прокомментировал задержание начальник 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД Андрей Ярошик.

По его словам, теперь замдиректора грозит тюремный срок до 15 лет - в отношении него уже возбудили уголовное дело за взяточничество в особо крупном размере. Общую сумму “незаконных вознаграждений”, полученных топ-менеджером от зарубежных деловых партнёров, следователи оценили более чем в 100 тысяч долларов.

Напомним, пару недель назад под суд отдали директоров сразу трёх белорусских страховых компаний, также за взятки в особо крупном размере. Общую сумму взяток в том деле оценили более чем в 1,2 млн рублей. Судьба того, кто на протяжении более 10 лет эти взятки давал, оказалась совсем иной.

Директоров трёх белорусских страховых арестовали за взятки на 1,2 млн рублей