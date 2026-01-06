Директоров трёх белорусских страховых арестовали за взятки на 1,2 млн рублей

Опубликовано: 06.01.2026 12:27 , Обновлено: 06.01.2026

Директоров сразу трёх белорусских страховых компаний арестовали и отдали под суд за взятки в особо крупном размере - на общую сумму свыше 1,2 млн рублей. Судьба того, кто на протяжении более 10 лет эти взятки давал, оказалась совсем иной.

Согласно материалам Генеральной прокуратуры, задержанные должностные лица, занимавших посты руководителей страховых компаний, более 10 лет, независимо друг от друга, но “с единым умыслом”, брали взятки от некоего представителя частной иностранной фирмы. Та занималась оказанием медицинской помощи за рубежом по страховкам. По сути, за определённую сумму эти страховые компании продвигали своим клиентам услуги конкретной иностранной организации.

За 10 лет такого “плодотворного сотрудничества” набежала неприличная сумма в 1,2 млн рублей. При этом самого представителя иностранной компании, которая лоббировала рублём своим интересы, от уголовной ответственности освободили. Как пояснили в Генпрокуратуре - “в связи с добровольным сообщением о содеянном” и “активной помощью в раскрытии и расследовании преступления”.

А вот директорам страховых за взяточничество придётся ответить перед судом - дело туда уже направили, предварительно арестовав имущество обвиняемых, хотя его стоимость, по признанию самих прокуроров, “кратно превысила” размер взяток.

Обвиняемых до суда заключили под стражу и залог. К кому какую меру пресечения применили - не уточняется. Известно, что одному из троих фигурантов помимо обвинений в получении взяток в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 Уголовного кодекса - от 5 до 15 лет лишения свободы со штрафом), также инкриминировали хищение денег мошенническим путем в крупном размере (а это ещё от 2 до 7 лет со штрафом по части 3 статьи 209 УК).

По версии следствия, этот человек, будучи советником генерального директора одной из страховых, путём обмана и злоупотребления доверием завладел чужими деньгами, причём немалой суммой - около 29 тыс. рублей.