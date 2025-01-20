За ДТП с маршруткой под Минском наказали сотрудника коммунальной службы. Сколько базовых штрафа выписали?

Опубликовано: 20.01.2025 15:53 , Обновлено: 20.01.2025

По факту аварии, которая произошла утром 19 января недалеко от Минска и в которой пострадали 7 человек, привлекли к ответственности одного работника коммунальной службы. Его оштрафовали за то, что участок, на котором произошло ДТП с маршруткой, не был вовремя обработан соляной смесью.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, на работника дорожной организации, в действиях которого усмотрели признаки нарушений, составили административный протокол по статье 18.32 КоАП- Нарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.

Работнику коммунальной службы выписали максимальный штраф, предусмотренный действующим законодательством - 20 базовых величин (на сегодняшний день это 840 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказал, что ДТП произошло в Минском районе на 3 км автодороги Н24956, ведущей к Мачулищам от трассы Р-23 «Минск – Микашевичи». По предварительным данным, 34-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

Под Минском маршрутка слетела в кювет и перевернулась — 6 человек в больнице

Согласно данным Министерства здравоохранения, пострадали 7 человек, 6 госпитализировали в Минскую областную больницу, Минскую областную детскую больницу и больницу скорой медицинской помощи Минска.