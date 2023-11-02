За что грозит до 4 лет? Минская прокуратура направила в суд дело против воспитательницы детсада

Опубликовано: 02.11.2023 11:18 , Обновлено: 02.11.2023

Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело против 22-летней воспитательницы частного детского сада. Согласно предъявленному обвинению, ей грозит до 4-х лет тюрьмы. Об этом стало известно 2-го ноября.

Как заявили в пресс-службе прокуратуры, девушка “не усмотрела за ребенком”, что “привело к тяжким последствиям”.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае 2023 года. Воспитательница “самовольно” решила вывести детей на “прогулку на открытый воздух” и с двумя девочками пошла на игровую площадку.

По информации следствия, одна из девочек (ей не было еще двух лет) оказалась слишком близко к подвесным качелям, на которых в это время катался другой ребенок.

“От полученного движущейся металлической частью качелей удара по голове ребенок упал и ударился головой, туловищем, руками и ногами о землю”, — сказано в сообщении пресс-службы.

В итоге девочку с “тяжкими телесными повреждениями” доставили в больгицу.

Против воспитателя возбудили уголовное дело по ч.2 ст.165 Уголовного кодекса. Согласно статье, ей грозит :

“ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения”.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

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