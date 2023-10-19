Суд в Беларуси приговорил мужчину к смертной казни за убийство 3-летнего сына. А мать?

Опубликовано: 19.10.2023 13:55 , Обновлено: 19.10.2023

Минский областной суд 19 октября вынес приговор родителям 3-летнего мальчика, которого те забили до смерти в январе 2023 года. Отца суд по совокупности преступлений приговорил к высшей мере наказания - смертной казни путём расстрела, мать - к 25 годам исправительной колонии в условиях строгого режима (это максимально возможное наказание для женщин, предусмотренное белорусским законодательством).

Суд признал обоих родителей - Анастасию и Александра Таратуту (37 и 48 лет, соответственно) - виновными в истязании и убийстве сына 2019 года рождения, сообщило агентство Sputnik.

Согласно материалам дела, убийство супруги совершили в январе 2023 года в собственном доме. По данным следствия, они жестоко избили малыша руками и ногами, нанося ему удары по голове и ногам, причём делали это на глазах двух малолетних сестер и сводного брата погибшего. От полученных травм ребёнок скончался.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что родители подвергался насилию со стороны родителей. На судебном процессе прокурор заявлял, что взрослые довели ребёнка до истощения, регулярно оставляя его голодным, а также систематически избивали его и связывали по рукам и ногам одеждой и постельными принадлежностями.

На допросах в ходе следствия родители пояснили, что их “не устраивало, что сын плохо себя вел и часто плакал”, раздражая их своим поведением.

Отметим, что вынесенный сегодня приговор суда ещё может быть обжалован или опротестован в Верховном суде.