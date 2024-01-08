За 7 дней 2024 года в пожарах погибли 25 белорусов. В МЧС назвали две главные причины

Опубликовано: 08.01.2024 17:16 , Обновлено: 08.01.2024

Печальную статистику первой недели нового года опубликовал МЧС: 25 погибших от пожаров в жилом секторе. В том числе четыре случая двойной гибели. И причины почти всех происшествий были идентичны.

Сразу две жизни унес огонь 1 января в деревне Турки Бобруйского района, 4 января – в агрогородке Лучники Слуцкого района, 5 января – в городе Дубровно и 7 января – в деревне Василевичи Жлобинского района, сообщили в МЧС. И добавили, что практически во всех происшествиях «значится несложное арифметическое действие» – алкоголь плюс курение.

Спасатели напомнили:

не курите в квартире (доме), тем более в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет – они могут воспламениться;

при наполнении пепельницы своевременно очищайте ее;

не бросайте даже потушенные сигареты в мусорные ведра, с балконов и лоджий;

следите, чтобы пепел не попал на горючие вещи или пол;

храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте.

Ранее Телеграф рассказывал, что 2 января слонимские спасатели получили сообщение о горящей квартире в пятиэтажке на улице Франциска Скорины. И уже потом, когда пожар потушили, никак не ожидали услышать трогательную, но вполне реальную историю спасения от хозяина квартиры.

Могло хватить одного вдоха – В Слониме кот спас хозяина от пожара