"Явно негативно оценивала главу государства" - Прокуратура обвинила белоруску по трём статьям УК

Опубликовано: 15.01.2024 16:11 , Обновлено: 15.01.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали об очередном уголовном деле за клевету в интернете. В оскорблении президента Беларуси и клевете на него, а также на генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа уличили 45-летнюю жительницу Минской области.

Как заявили в прокуратуре Минской области, с декабря 2020 года по июль 2021 года со своего мобильного телефона женщина оставляла в открытых Telegram-каналах и группах комментарии с “заведомо ложными сведениями” о совершении Лукашенко и Шведом особо тяжких преступлений (каких именно - в прокуратуре не уточнили).

Также, по версии следователей, один из комментариев женщины о Лукашенко, написанный в “унизительной и неприличной форме речевого выражения” “противоречил общечеловеческой морали и установленным правилам общения с людьми”, а также “явно негативно оценивал главу государства”.

По данным Генпрокуратуры, на предварительном следствии женщина свою вину признала в полном объеме и добровольно исполнила исковые требования генпрокурора - тот потребовал от подсудимой в качестве материальной компенсации морального вреда перечислить 5 тыс. рублей в пользу Червенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

“После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений”, - сообщили в Генпрокуратуре.

Обвиняемая по-прежнему остаётся на свободе под залогом. В Генпрокуратуре пояснили, что обвинения ей предъявлены по трём статьям Уголовного кодекса Беларуси:

часть 2 статьи 367 - “Клевета в отношении президента Республики Беларусь, содержащаяся в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет” (максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет),

часть 1 статьи 368 - “Публичное оскорбление президента Республики Беларусь” (максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех лет),

статья 188 - “Клевета” (максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет).

Ранее Телеграф сообщил, что в декабре прошлого года Брестский областной суд вынес приговор уехавшему из Беларуси ресторатору Вадиму Прокопьеву. Дело расследовали «в порядке специального производства». Прокопьеву дали 25 лет колонии и штраф в размере 1000 базовых величин, в том числе за “публичные клевету и оскорбления в отношении президента Беларуси”.

Брестский суд приговорил Прокопьева к 25 годам колонии