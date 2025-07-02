"Ямы жуткие" - Машина перевернулась на выезде из Минска. В TikTok рассказали, что происходит

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Опубликовано: 02.07.2025 08:36 , Обновлено: 02.07.2025

В TikTok появилось видео аварии, произошедшей на выезде из Минска. Легковое авто оказалось в кювете, перевернувшись на Смиловичском тракте. Дорожную обстановку на этом участке трассы в последний месяц осложнил капитальный ремонт.

По словам авторов видео, на данном участке “ямы жуткие”, а из-за идущего не первый месяц ремонта плотность потока там очень высокая даже не в часы пик, так что водителям следует соблюдать предельную внимательность.

Один из зрителей в комментариях заявил, что авто улетело в кювет, чтобы не столкнуться с автобусом.

“Автобус подрезал, а он уходил от столкновения”, - рассказал мужчина.

Следует отметить, что на время замены дорожного покрытия трассу М4 “Минск-Могилёв” заузили, на данном участке постоянно работает строительная техника, поэтому внезапные препятствия на дороге в виде камней и выбоин там достаточно частое явление сейчас.

“Там с этим ремонтом вообще дурдом начался.. А ямы да, есть.. Поэтому там больше 70 страшно ехать”, - подтвердила одна из зрительниц.

[info_b]Отметим, что на время ремонта на данном участке действуют временные ограничения скорости в 50 км/ч, о чём предупреждаются соответствующие дорожные знаки.[/info_b]

Ещё одни “побочным эффектом” ремонта на Смиоловичском тракте стали постоянные пробки. В настоящее время перекрыт один из съездов с М4 на М1 (и обратно) на въезде в город, из-за чего транспорту приходится делать крюк: чтобы выехать на брестскую трассу со стороны Могилёва водителям приходится проезжать несколько километров в сторону Минска, разворачиваясь на развязке у микрорайона Сокол, а чтобы попасть в Минск с М1 со стороны аэропорта - делать крюк до гомельской развязки.

В результате каждый вечер и каждые выходные на этой развязке можно наблюдать подобную картину.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ремонт на участке трассы М4 Минск—Могилев начался ещё в 21 апреле. Завершить его планируется к 21 января 2026 года. Так что водителям следует набраться терпения и не забывать об осторожности на данном участке.

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