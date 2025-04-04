Под Минском на 9 месяцев закроют трассу М-4? Разобрались, что на самом деле будут перекрывать

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Опубликовано: 04.04.2025 15:00 , Обновлено: 04.04.2025

Сообщение о предстоящем масштабном ремонте на участке трассы М4 Минск—Могилев с 21 апреля 2025 года по 21 января 2026 года успело напугать некоторых автовладельцев. Ряд белорусских медиа поспешили сообщить, что трассу М-4 на 6-километровом участке под Минском (в районе посёлков Обчак и Привольный) якобы полностью перекроют на целых 9 месяцев, а весь поток машин направят в объезд по деревенским дорогам.

Однако, как выяснила редакция Telegraf.news, изучив официальное сообщение РУП «Минскавтодор-Центр» и приложенные схемы, ситуация, судя по всему, отнюдь не такая драматичная.

Да, капитальный ремонт на указанном участке М-4 действительно запланирован, и он должен продлиться, по планам, 9 месяцев. Но, исходя из опубликованных схем, перекрывать будут не всю проезжую часть трассы М-4 на этом отрезке. Закрытия коснутся лишь двух съездов/заездов:

На 18,1 км трассы М-4. Судя по картам, этот съезд находится в промзоне посёлка Обчак.

трассы М-4. Судя по картам, этот съезд находится в промзоне посёлка Обчак. На 21,4 км трассы М-4. Этот съезд уходит в сторону административно-складских зданий, одного жилого дома и чистого поля.

То есть о полном перекрытии основной магистрали речь, судя по представленным файлам, не идёт. Ограничат лишь доступ к некоторым прилегающим объектам с этих конкретных перекрёстков.

Что с объездами?

Предложенные «Минскавтодор-Центром» маршруты объезда (через М1/Е30, Н-9050, Н-9082, Н-9531) тоже следует понимать правильно. Это не значит, что весь поток в Минск со стороны Могилёва и Гомеля направят через деревни.

Эти схемы объезда предназначены, скорее всего, для тех, кому нужно попасть именно к тем объектам, доступ к которым будет закрыт на 18-м и 21-м километрах дороги.

Также возможны локальные ограничения, сужения полос и перенаправления движения на «встречку» на самой М-4 во время выполнения работ, но опять же, не полное её закрытие на 9 месяцев. Пробки почти наверняка будут, и довольно ощутимые.

Но сложно представить, как весь поток машин с оживлённой М-4 смог бы разместиться на узких местных дорогах.

И уж тем более трудно вообразить, как весь транспорт в Минск и из него мог бы двигаться по этой полевой дороге, хоть и предписано на ней «обеспечить проезжаемость». [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?l=stv%2Csta&ll=27.808249%2C53.798588&panorama%5Bdirection%5D=42.474344%2C-0.361788&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bid%5D=1239618372_693407999_23_1414072538&panorama%5Bpoint%5D=27.807224%2C53.798360&panorama%5Bspan%5D=93.946830%2C60.000000&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=18.39” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

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