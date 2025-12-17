Взрыв в жилом доме в Гомеле. МЧС дало подробности
Начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский заявил, что к пострадавшему дому отправили комиссию по чрезвычайным ситуациям. Всем жильцам многоэтажного дома, которым было некуда пойти после эвакуации, предоставили номера в гостинице и организовали питание.
В то же время часть жильцов пострадавшего дома уехали к родственникам.
Сейчас МЧС занимается организацией укрепления конструкции наружных стен многоэтажки, чтобы можно было приступить к разбору обрушившихся конструкций внутри.
На месте взрыва и обрушения работает 40 спасателе, 12 единиц техники МЧС, а также прибыли психологи.
Напомним, что в многоквартирном доме в Гомеле произошло обрушение плит перекрытий на нескольких этажах. В МЧС сообщили, что к нему мог привести взрыв “газовоздушной смеси”. Впрочем, пожара в доме не произошло. Инцидент был зафиксирован на 7 этаже.