Взрыв в жилом доме в Гомеле. МЧС дало подробности

Опубликовано: 17.12.2025 16:25 , Обновлено: 17.12.2025

Начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский заявил, что к пострадавшему дому отправили комиссию по чрезвычайным ситуациям. Всем жильцам многоэтажного дома, которым было некуда пойти после эвакуации, предоставили номера в гостинице и организовали питание.

В то же время часть жильцов пострадавшего дома уехали к родственникам.

Сейчас МЧС занимается организацией укрепления конструкции наружных стен многоэтажки, чтобы можно было приступить к разбору обрушившихся конструкций внутри.

На месте взрыва и обрушения работает 40 спасателе, 12 единиц техники МЧС, а также прибыли психологи.

Напомним, что в многоквартирном доме в Гомеле произошло обрушение плит перекрытий на нескольких этажах. В МЧС сообщили, что к нему мог привести взрыв “газовоздушной смеси”. Впрочем, пожара в доме не произошло. Инцидент был зафиксирован на 7 этаже.

В многоэтажке в Гомеле прогремел взрыв – жильцов эвакуируют