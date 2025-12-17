В многоэтажке в Гомеле прогремел взрыв – жильцов эвакуируют

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Опубликовано: 17.12.2025 15:16 , Обновлено: 17.12.2025

В многоэтажке по улице Косарева в Гомеле в среду, 17 декабря, прогремел взрыв. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, причиной стала утечка бытового газа. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию пострадавшего дома - из дома уже вывели 9 человек.

Взрыв прогремел в квартире на 7 этаже. В предварительном отчёте спасателей сказано, что произошла “вспышка газовоздушной смеси без последующего горения”.

На кадрах, показанных пресс-службой МЧС с места происшествия, видно, что взрывом выбило стёкла в комнатах и на балконе самой квартиры, где произошла утечка, и в квартире этажом ниже. Судя по видео, серьёзно повреждена одна из стен в пострадавшей квартире.

Специалисты МЧС уже установили, что в квартирах выше и ниже той, где взорвался газ, обрушились плиты перекрытий. Судя по кадрам, в некоторых квартирах они просто сложились одна на одну.

Информации о пострадавших от официальных ведомств и местных властей не поступало, но на место ЧП была вызвана карета скорой помощи. В МЧС сообщили, что пока ведется поиск возможных пострадавших.

На месте происшествия работает 40 человек спасательного ведомства, 12 единиц спецтехники. Других подробностей ведомство пока не дало. В гомельских пабликах также появились первые видео с места ЧП.